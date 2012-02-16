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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 13:51 BJT

《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月16日

路透上海2月16日电---虽然中国政府表示宏观政策将从一季度起预微调,但从今年广义货币供应量(M2)
增速目标降低2个百分点至14%看,"紧平衡"仍有望成为央行今年货币政策主基调,调控力度料难实质放松. 

  业内人士并称,公开市场央票的持续停发,以及正回购适时缩量,应是央行为抚平短期略紧的资金面而灵
活为之.如果市场流动性恢复平稳,央票发行等例行操作有望重启.  

  以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间          央票     正回购     央票     正回购    逆回购   逆回购  净回笼量(-)
                    到期量    到期量    发行量    操作量    操作量   到期量 /净投放量(+)
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  2012/1/1-1/6        10       500        --        --        --       --      +510
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       1/7-1/13       80       650        --        --        --       --      +730
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       1/14-1/21      10        --        --        --       3,520     --    +3,530
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       1/22-1/29      10        --        --        --        --       --       +10
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       1/30-2/3       10        --        --        --        --     3,520   -3,510
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       2/4-2/10       20        --        --       460        --       --      -440
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       2/11-2/17      70        --        --       160        --       --       -90
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       累计                                                                    +740

 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614]
     2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曲伟治

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