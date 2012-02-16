《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月16日

路透上海2月16日电---虽然中国政府表示宏观政策将从一季度起预微调,但从今年广义货币供应量(M2) 增速目标降低2个百分点至14%看,"紧平衡"仍有望成为央行今年货币政策主基调,调控力度料难实质放松. 业内人士并称,公开市场央票的持续停发,以及正回购适时缩量,应是央行为抚平短期略紧的资金面而灵 活为之.如果市场流动性恢复平稳,央票发行等例行操作有望重启. 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/1-1/6 10 500 -- -- -- -- +510 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 80 650 -- -- -- -- +730 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/21 10 -- -- -- 3,520 -- +3,530 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/22-1/29 10 -- -- -- -- -- +10 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/3 10 -- -- -- -- 3,520 -3,510 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/4-2/10 20 -- -- 460 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 70 -- -- 160 -- -- -90 --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +740 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29.(完) --整理 李宏薇; 审校 曲伟治