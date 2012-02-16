〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元触及三周低位,追随欧元弱势

路透苏黎世2月16日电---瑞郎兑美元周四下滑至三周低位,追随欧元弱势,因欧洲官员正在考虑推迟对希腊的第二轮援助.

多位欧盟消息人士周三表示,欧元区财长正在考虑推迟部分甚至全部对希腊的第二轮援助计划的途径,可能会推迟到希腊4月大选後.

在瑞士央行9月6日为瑞郎兑欧元设定1.20的最高上限以保护经济免陷衰退之後,近几个月瑞郎走势基本和欧元保持一致.