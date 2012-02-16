〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元触及三周低位,追随欧元弱势

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透苏黎世2月16日电---瑞郎兑美元周四下滑至三周低位,追随欧元弱势,因欧洲官员正在考虑推迟对希腊的第二轮援助.
多位欧盟消息人士周三表示,欧元区财长正在考虑推迟部分甚至全部对希腊的第二轮援助计划的途径,可能会推迟到希腊4月大选後.
在瑞士央行9月6日为瑞郎兑欧元设定1.20的最高上限以保护经济免陷衰退之後,近几个月瑞郎走势基本和欧元保持一致.
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。