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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 14:11 BJT

〔中国新债〕青岛渤海农业发展公司下周四将发行3.5亿元短融,期限一年

路透北京2月16日电---中国青岛渤海农业发展有限公司周四公告称,将於下周四(23日)簿记
建档发行3.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限     发行日      承销商    主体评级   起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 青岛渤海农业   3.5      3.5      12    2/23簿记建档  工商银行     A+       2/24        2/27 
 发展有限公司 
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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