〔国际油市〕希腊疑虑打压布兰特原油下滑,但持於118美元上方

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡2月16日电---美国原油期货周四下滑,因担心希腊第二轮援助计划推迟,但另一方面,伊朗供应中断相关忧虑,以及美国数据显示原油库存意外下降,都限制了油价跌幅.
油价周三涨至六个月高位,因伊朗宣布核技术取得进展,此举可能令该国与西方间的关系更加剑拔弩张.
0532GMT,布兰特原油LCOc1下滑0.19美元至每桶118.74美元,周三结算价报118.93美元.美国原油期货CLc1跌0.34美元,报每桶101.46美元.布兰特较美国原油升水持於每桶17美元下方.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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