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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 14:08 BJT

〔国际油市〕希腊疑虑打压布兰特原油下滑,但持於118美元上方

路透新加坡2月16日电---美国原油期货周四下滑,因担心希腊第二轮援助计划推迟,但另一方面,伊朗供应中断相关忧虑,以及美国数据显示原油库存意外下降,都限制了油价跌幅.

油价周三涨至六个月高位,因伊朗宣布核技术取得进展,此举可能令该国与西方间的关系更加剑拔弩张.

0532GMT,布兰特原油LCOc1下滑0.19美元至每桶118.74美元,周三结算价报118.93美元.美国原油期货CLc1跌0.34美元,报每桶101.46美元.布兰特较美国原油升水持於每桶17美元下方.

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