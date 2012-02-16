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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 14:18 BJT

〔韩国股市〕跌离六个月高位,外资九个交易日来首次转为卖超

路透首尔2月16日电---韩国股市周四下跌,脱离六个月高位,因外资在九个交易日中首次转为卖超;由於欧元区领导人对希腊兑现援救协议承诺的决心抱有疑虑,市场对此持谨慎态度.

造船类股跌幅居前,韩国现代重工(009540.KS)和STX Offshore & Shipbuilding067250.KS分别重挫4.65%和5.23%.

综合股价指数(KOSPI).KS11下滑1.38%至1,997.45点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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