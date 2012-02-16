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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 14:13 BJT

〔日本股市〕日经指数从六个月高位回落,但人气依然乐观

路透东京2月16日电---日本股市日经指数.N225周四在震荡交投中从六个月高位回落,但人气依然乐观,因此前日本央行的宽松措施削弱日圆汇价.

日本股市日经指数.N225收盘下跌0.2%,至9,238.10点,东证股价指数.TOPX跌0.3%,至800.25点.(完)

--编译 丁琦;审校 田建华

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