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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 14:23 BJT

〔中国新债〕中天建设集团下周二将发行6亿元短期融资券,期限一年

路透北京2月16日电---中国中天建设集团有限公司周四公告称,将於下周二(21日)簿记建档
发行6亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限     发行日      承销商    主体评级   起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中天建设集团   12        6       12    2/21簿记建档  建设银行     AA-      2/22        2/23  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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