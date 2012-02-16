〔中国农业〕商务部称美方应为中国农产品更多进入美国提供便利条件

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京2月16日电---在中国贸易代表团大规模购买美国大豆之际,中国商务部部长助理俞建华表示,中国农产品对美出口还面临检验检疫、技术标准、反倾销调查等诸多障碍,美方应为中国农产品更多地进入美国市场提供便利条件.
商务部网站周四刊登俞建华的讲话指出,在农业合作领域,中国在劳动力密集型产品上具有优势,美国在资本、技术和土地密集型产品上具有优势.双方可以相互取长补短,各取所需,通过市场选择产生实实在在的合作利益.
"中美两国是重要的农产品生产国、消费国和贸易国,同时还是重要的农产品贸易夥伴.农业贸易与合作已成为中美经贸合作的重要组成部分."他称.
俞建华是2月15日在美国举行的"中美农产品贸易合作研讨会暨大豆贸易合同签约仪式"上发表如上讲话.
中国贸易代表团当日与多家美国谷物公司签署协议,从美国购买862万吨大豆.其後还将签署更多协议,购买规模将达创纪录的逾1,200万吨.[ID:nCN1393542]
中国已成为美国大豆、棉花的最大单一海外市场.俞建华表示,"十二五"期间(2011-2015年),随着中国居民消费力进一步释放,进口总规模有望超过8万亿美元,农产品是其中重要的组成部分,这将为美国具有优势的农产品带来巨大商机.
中国农业部此前发布《农业国际合作发展"十二五"规划》称,期间农产品出口年均增幅将不低於6%.支持中国企业开发具有自主品牌的产品,建立国际营销网络,提高出口农产品的竞争力. (完)
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--发稿 苏丹; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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