《国际主要央行公开市场操作一览》--2月16日

路透上海2月16日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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2/15 卖出公债 -86.03 12/15/2013-03/31/2014

2/14 买入公债 49.52 02/15/2020-11/15/2021

2/13 买入公债 18.13 02/15/2036-11/15/2041

2/10 买入通膨保值债券 13.90 07/15/2018-02/15/2041

2/9 买入公债 49.48 02/15/2018-11/15/2019

《本周主要新闻》

--美联储1月24-25日会议的记录显示,一些委员在会议上认为,不久就会需要推出新一轮债券购买计划,以支撑美国经济.其他委员则保留看法,等待更多数据出炉.[ID:nCN1392462]

--贝南克呼吁采取行动帮助美国楼市复苏.贝南克列出了几个美联储楼市"白皮书"最近提出的计划,但并未触及更易引发争议的方案,比如扩大由政府控制的抵押贷款公司房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB的职责范围,以刺激更多的再融资活动.[ID:nCN1383916]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/15 七天反向交易 37.02(亿美元) 0.63%(固定利率)

2/14 七天反向交易 1,427.51 1.00%(固定利率)

28天反向交易 143.25 1.00%(固定利率)

七天定期存款 -2,195.00 0.27%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行2月9日一如预期地宣布维持指标利率在1.0%不变,审视之前的措施对稳定经济形势的效果.欧洲央行同时维持隔夜存款利率在0.25%,隔夜贷款利率则维持在1.75%不变.[ID:nCN1380528]

--英国央行当日亦决定维持指标利率在纪录低点0.5%不变,并一如预期地表示将再购买500亿英镑的资产--主要是公债.[ID:nCN1380384]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 29,280

上周三 26,980

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当期变化 2,300

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行2月14日决定通过提高资产购买规模放宽货币政策,将资产购买和借贷计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,300亿美元),至65万亿日圆.在此计划下,央行购买公债和民间债券,并为多种抵押品提供低价融资.[ID:nCN1387746]

--日本央行总裁白川方明表示,日本经济正走向温和复苏,但前景仍极为不确定.外界臆测央行放宽政策是为回应政府要求其加强支撑经济的压力,但白川方明驳斥这种臆测.[ID:nCT0432368]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳於0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行2,563亿台币存单,相较存单到期金额3,144亿,存单发行余额减少581亿.[ID:nCT0433136]

--台湾央行周二公布,当日共发行1,737亿台币存单,相较存单到期金额154亿,存单发行余额增加1,583亿.[ID:nCT0432506]

--台湾央行周一公布,当日共发行4,989.5亿台币存单,相较存单到期金额5,789.5亿,存单发行余额减少800亿.[ID:nCT0506971](完)

--整理 冉莹; 审校 李宏薇

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]