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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 14:38 BJT

〔中国新债〕安徽交通集团下周二将发行5亿元中期票据,期限五年

路透北京2月16日电---中国安徽省交通投资集团有限责任公司周四公告称,将於下周二(21日)
簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 安徽交通集团   10        5      5   2/21簿记建档    工商银行     AA        2/22       2/23 
                                                     国开行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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