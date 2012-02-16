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债券 | 2012年 2月 16日 星期四 14:57 BJT

〔欧股业绩〕安盛保险2011年净利增49%,出售资产所得抵销希腊债券减记

路透巴黎2月16日电---欧洲第二大保险商--法国安盛保险(Axa)(AXAF.PA)周二称,2011全年公司净利增长49%,因出售资产的一次性所得盖过对所持希腊主权债券的减记.

安盛保险称,2011年净利从上年的27.5亿欧元升至43.2亿欧元(56.4亿美元).公司并维持派息水平不变.

安盛保险此前出售了所持的中国泰康人寿股份以及旗下的澳洲与新西兰业务,出售所得拉抬了2011年净利.路透走访的15位分析师原预估净利为59.6亿欧元.

安盛保险在2011年下半年进一步减记希腊主权债,全年减记规模达3.87亿欧元,减记幅度78%.

基础获利增加2%至39.01亿欧元,市场平均预估为39.85亿欧元.

安盛保险股价今年迄今上涨21%,欧洲保险业板块同期涨幅为15%.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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