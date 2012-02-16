〔欧股业绩〕雀巢2011年第四季营收强劲增长,谨慎看待2012年前景

瑞典央行：决策官员对利率路径的看法莫衷一是--会议记录
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透瑞士2月16日电---全球最大食品集团雀巢(Nestle)NESN.VX周四公布,2011年第四季营收强劲增长,但鉴於"经济不确定性和动荡之势未散",该公司对2012年的前景持谨慎态度.
2011年基本营收增长7.5%,其中3.6个百分点增幅源自价格上涨.雀巢2011年基本营收的增长高於分析师平均预估的增加7.1%,及前九个月的增长7.3%.
"考虑到经济不确定性和动荡之势未散,我们预计2012年将不会比前些年轻松,"雀巢在声明中提到.该公司预计基本增速将回归至长期目标5-6%.
雀巢公布2011年营收降至836亿瑞郎(905.2亿美元),避险货币瑞郎升值抵消基本营收成长效应.雀巢旗下的品牌包括Carnation、美极(Maggi)、雀巢咖啡和沛绿雅(Perrier).(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
* 短率回落低档整理 * 月初资金情势较显宽松 * 短票及RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月1日 - 台湾银行间短率周三区间偏跌。资金调度人员称，时序迈入月初， 资金情势较显宽松，短率也随着月底效应过去而转趋回归低档区间整理。 他们表示，明日央行存单到期金额高逾9,700亿台币，若央行冲销力道不足，将使银行 间资金水位垫高；惟目前资金需求仍旧疲软，明后两日国际板债券大额交割料对资金调度影 响有限，近期短率有望持续徘徊在低档。 〞一早就到处打电话问有没有需求。〞一位大型银行交易员说。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mi tsui Banking)4.7亿美元国际债交割、3日苹果10亿美元国际债交割、9日沃达丰<V OD.L>3.7亿美元国际债交割及14日康卡斯特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 本地时间 17:48