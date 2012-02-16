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市场报道 | 2012年 2月 16日 星期四 16:05 BJT

〔欧股业绩〕雀巢2011年第四季营收强劲增长,谨慎看待2012年前景

路透瑞士2月16日电---全球最大食品集团雀巢(Nestle)NESN.VX周四公布,2011年第四季营收强劲增长,但鉴於"经济不确定性和动荡之势未散",该公司对2012年的前景持谨慎态度.

2011年基本营收增长7.5%,其中3.6个百分点增幅源自价格上涨.雀巢2011年基本营收的增长高於分析师平均预估的增加7.1%,及前九个月的增长7.3%.

"考虑到经济不确定性和动荡之势未散,我们预计2012年将不会比前些年轻松,"雀巢在声明中提到.该公司预计基本增速将回归至长期目标5-6%.

雀巢公布2011年营收降至836亿瑞郎(905.2亿美元),避险货币瑞郎升值抵消基本营收成长效应.雀巢旗下的品牌包括Carnation、美极(Maggi)、雀巢咖啡和沛绿雅(Perrier).(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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