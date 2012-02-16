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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 14:40 BJT

〔全球金市〕金价微跌,受希腊援助延後相关忧虑影响

路透新加坡2月16日电---金价周四下跌,追随欧元跌势,因欧元区考虑推迟对希腊的援助,令希腊危机得到解决的希望下降.

在希腊危机解决办法出台的期望带动下,现货金周三曾扬升1%,但有消息称,欧元区财政官员考虑推迟对希腊的部分甚至全部第二轮援助後,市场人气恶化.

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