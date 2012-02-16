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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 14:56 BJT

〔标题新闻〕印度2012年黄金进口料与上年相当约为969吨,黄金上市交易基金需求料增加--WGC

注: * 世界黄金协会(WGC)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nI8E8D102B]

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