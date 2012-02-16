〔日本股市〕日经指数小幅收低脱离六个月高位,但人气依然乐观(更新版)

(新增细节)

* 日经指数从六个月高位回落

* 金融股和汽车制造股遭获利了结

* 市场对希腊获援仍抱憧憬,尽管报导称援助延後

* Tepco跳涨,因有报导称政府重启核电站

路透东京2月16日电---日本股市日经指数.N225周四在震荡交投中从六个月高位回落,但人气依然乐观,因此前日本央行的宽松措施削弱日圆汇价.

日经指数本周已经大涨,部分市场人士称,若成交量持续增加,日经指数未来几周有望测试10,000点大关,但也提醒称,这可能将是一个缓慢而稳步上升的过程.

"汽车股和金融股大涨後并未大幅修正,这一事实是市场人气坚挺的一个迹象,"大和证券资本市场副总经理西村由美称.