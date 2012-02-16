〔日本股市〕日经指数小幅收低脱离六个月高位,但人气依然乐观(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节)
* 日经指数从六个月高位回落
* 金融股和汽车制造股遭获利了结
* 市场对希腊获援仍抱憧憬,尽管报导称援助延後
* Tepco跳涨,因有报导称政府重启核电站
路透东京2月16日电---日本股市日经指数.N225周四在震荡交投中从六个月高位回落,但人气依然乐观,因此前日本央行的宽松措施削弱日圆汇价.
日经指数本周已经大涨,部分市场人士称,若成交量持续增加,日经指数未来几周有望测试10,000点大关,但也提醒称,这可能将是一个缓慢而稳步上升的过程.
"汽车股和金融股大涨後并未大幅修正,这一事实是市场人气坚挺的一个迹象,"大和证券资本市场副总经理西村由美称.
"国内投资者依然有些看空市场,这也可被解读成市场还拥有上行空间,"她称.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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