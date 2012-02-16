〔中国环境〕中国确立水资源管理红线,严格控制用水总量

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京2月16日电---中国周四公布的水资源管理制度意见称,确立水资源管理的"三条红线",将严格控制用水总量过快增长、提高用水效率以及严格控制入河湖排污总量,以实行最严格的水资源管理制度.
中国政府网刊登的该意见并称,"三条红线"是指到2030年全国用水总量控制在7,000亿立方米以内;万元工业增加值用水量降低到40立方米以下,农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上;水功能区水质达标率提高到95%以上等.
"'三条红线'实际上是我们水资源开发利用的一个底线,一旦突破这样的底线,经济社会发展就要受损,生态环境就要受到严重的影响,"中国水利部副部长胡四一在发布会上表示.
他表示,人多水少、水资源时空分布不均是中国的基本国情和水情,水资源短缺、水污染严重、水生态恶化等问题十分突出,已成为制约经济社会可持续发展的主要瓶颈.随着工业化、城镇化深入发展,水资源供需矛盾将更加尖锐.
水利部数据显示,中国目前年用水总量已经突破了6,000亿立方米,约占水资源可开发利用量74%;农田灌溉水有效利用系数仅为0.5,与世界先进水平0.7-0.8有较大差距;水功能区水质达标率仅为46%.
"十一五"期间,中国万元工业增加值用水量由2005年的169立方米下降到105立方米,累计下降37.9%.
为实现三条红线的目标,该意见指出,到2015年,中国用水总量力争控制在6,350亿立方米以内;万元工业增加值用水量比2010年下降30%以上,农田灌溉水有效利用系数提高到0.53以上;重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到60%以上.
同时,到2020年全国用水总量力争控制在6,700亿立方米以内;万元工业增加值用水量降低到65立方米以下,农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上;重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到80%以上,城镇供水水源地水质全面达标.
当前中国人均水资源量仅为2,100立方米,为世界人均水平的28%,较人均耕地占比低12个百分点;水资源供需矛盾突出,全国年平均缺水量500多亿立方米,三分之二的城市缺水,农村有近3亿人口饮水不安全.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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