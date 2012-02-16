〔中国环境〕中国确立水资源管理红线,严格控制用水总量

路透北京2月16日电---中国周四公布的水资源管理制度意见称,确立水资源管理的"三条红线",将严格控制用水总量过快增长、提高用水效率以及严格控制入河湖排污总量,以实行最严格的水资源管理制度.

中国政府网刊登的该意见并称,"三条红线"是指到2030年全国用水总量控制在7,000亿立方米以内;万元工业增加值用水量降低到40立方米以下,农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上;水功能区水质达标率提高到95%以上等.

"'三条红线'实际上是我们水资源开发利用的一个底线,一旦突破这样的底线,经济社会发展就要受损,生态环境就要受到严重的影响,"中国水利部副部长胡四一在发布会上表示.

他表示,人多水少、水资源时空分布不均是中国的基本国情和水情,水资源短缺、水污染严重、水生态恶化等问题十分突出,已成为制约经济社会可持续发展的主要瓶颈.随着工业化、城镇化深入发展,水资源供需矛盾将更加尖锐.

水利部数据显示,中国目前年用水总量已经突破了6,000亿立方米,约占水资源可开发利用量74%;农田灌溉水有效利用系数仅为0.5,与世界先进水平0.7-0.8有较大差距;水功能区水质达标率仅为46%.

"十一五"期间,中国万元工业增加值用水量由2005年的169立方米下降到105立方米,累计下降37.9%.

为实现三条红线的目标,该意见指出,到2015年,中国用水总量力争控制在6,350亿立方米以内;万元工业增加值用水量比2010年下降30%以上,农田灌溉水有效利用系数提高到0.53以上;重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到60%以上.

同时,到2020年全国用水总量力争控制在6,700亿立方米以内;万元工业增加值用水量降低到65立方米以下,农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上;重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到80%以上,城镇供水水源地水质全面达标.

当前中国人均水资源量仅为2,100立方米,为世界人均水平的28%,较人均耕地占比低12个百分点;水资源供需矛盾突出,全国年平均缺水量500多亿立方米,三分之二的城市缺水,农村有近3亿人口饮水不安全.(完)