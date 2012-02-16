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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 15:22 BJT

〔日本债市〕公债价格受宽松政策提振走高,五年债标售吸引强劲买需

* 较长天期债券补涨

* 五年期公债收益率触及六个月低位至0.295%

* 标债吸引银行买家良好买需

* 两年期公债收益率跌至15个月低位0.1%

路透东京2月16日电---日本公债价格周四上涨,此前五年期债券标售吸引强劲买需,与日本央行放宽政策情况下的市场预期相符.

本周实施的意外宽松举措支撑短天期券种需求,但其他较长天期券种在标售成功後补涨.

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