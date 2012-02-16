版本:
中国
债券 | 2012年 2月 16日 星期四 15:22 BJT

〔欧元债市〕德国公债因希腊相关忧虑高开,市场关注新债供给

路透伦敦2月16日电---德国公债周四高开,因欧元区官员考虑推迟对希腊的进一步援助,市场因而担心,如果不能及时达成协议以满足下月的偿债需求,希腊或发生无序违约.

10年期德国公债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB向今年交投区间的低端回落,不过尽管交易员表示仍存在进一步走低的空间,但只有市场认为希腊违约迫近,收益率方能跌破1.74%的低点.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐