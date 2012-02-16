〔中国票据市场〕转贴利率延续跌势,银行趁信贷规模宽松积极收票

路透上海2月16日电---中国票据市场转贴利率周四继续下行.银行的信贷规模依然较为宽松,不少机构都恢复了票据业务,市场收票热情高涨,压制转贴利率继续走低,成交也偏于活跃.

交易员指出,按往年惯例,信贷规模一般上半年松,下半年逐渐收紧,近期很多银行收票的期限集中在6个月左右,期望在下半年信贷规模收紧前,可以腾出规模空间,目前票据市场呈现供不应求的状态,预计近期转贴利率还将进一步回落.

"我们最近一个在找6个月左右的票(据),但市场上出的不多."上海一银行交易员称."转贴(利率)估计还会降,至少会跌到3月初,3月下旬季度末了,银行会控制下规模,转贴利率也就跌的差不多了."

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 7.6371/7.0831 7.9680/7.4568 9.0164/8.3171

上日 7.7386/7.1741 8.0626/7.5931 9.3033/8.6356

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变动 -10.15bp/-9.10bp -9.46bp/-13.63bp -28.69bp/-31.85bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.0809%,较上日6.0908%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3745/3.3060 3.3890/3.3330

上日 3.3755/3.3080 3.3980/3.3448

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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