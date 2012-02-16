《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元在三周低位附近,希腊债务忧虑打压人气

0740GMT--欧元兑美元EUR=下跌0.5%至1.3009美元,盘中曾在电子交易系统(EBS)触及1月25日以来的最低位1.2993美元;由於希腊救援方案可能被推延,市场人气偏空.

交易员称,选择权障碍挂在1.2950美元.

欧元兑日圆EURJPY=亦跌0.3%至102.09日圆.美元兑日圆JPY=上涨0.15%至78.46日圆.美元指数.DXY上扬0.3%至79.883.

欧洲方面,交易员将关注0830GMT瑞典央行的政策决定,多数市场人士预计央行将下调附买回利率.若瑞典央行按兵不动,瑞典克朗EURSEK=D4则可能获得提振.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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