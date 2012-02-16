〔欧洲个股〕法国兴业银行谨慎看待2012,会有更多降低杠杆措施

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透巴黎2月16日电---法国兴业银行(SOGN.PA)首席执行官(CEO)弗雷德里克•乌代阿(Frederic Oudea)在接受路透采访时称,该行当前谨慎看待2012年,其在加快出售资产从而削减债务并应对经济放缓.
该行CEO称,兴业银行确认将在2012年发放股息,且在2013年底无需扩大股本的情况下,根据巴塞尔III协议计算的一级核心资本充足率可以达到9%以上.
乌代阿称,"毫无疑问2012年我们降低杠杆的成本会上升...我们需要审慎,因我认为2012年环境会有大起大落,不过资本市场开局确实不错."(完)
--编译 田建华;审校 艾茂林
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。