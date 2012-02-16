〔欧洲个股〕法国兴业银行谨慎看待2012,会有更多降低杠杆措施

路透巴黎2月16日电---法国兴业银行(SOGN.PA)首席执行官(CEO)弗雷德里克•乌代阿(Frederic Oudea)在接受路透采访时称,该行当前谨慎看待2012年,其在加快出售资产从而削减债务并应对经济放缓.

该行CEO称,兴业银行确认将在2012年发放股息,且在2013年底无需扩大股本的情况下,根据巴塞尔III协议计算的一级核心资本充足率可以达到9%以上.

乌代阿称,"毫无疑问2012年我们降低杠杆的成本会上升...我们需要审慎,因我认为2012年环境会有大起大落,不过资本市场开局确实不错."(完)