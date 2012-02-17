《中国信用市场综述》新债供给大增施压市场,山东海龙违约疑虑影响有限

作者 钟华

路透北京2月17日电---中国山东海龙(000677.SZ)短期融资券再遭降级,为"福禧事件"後六年来中国首现C级债,但较小的债券存量规模和较充分的投资者预期,使得该事件对信用市场冲击不大.

而本周信用市场收益率续演陡峭化走势,更多来自於最新货币政策执行报告进一步显示出全年货币条件并不宽松,政策谨慎预期及大量新债供给的冲击.

继去年9月和12月先後两次降级之後,联合资信周三晚再将山东海龙主体评级降至"CCC","11海龙CP01"债项评级降至"C".因该公司2011年预计亏损逾10亿元,债务偿付能力趋弱.其会否成为中国债市首个违约案例令人关注.

这使得中央国债登记结算公司对11海龙CP01收益率估值CN1181180=CDCT周四升至81%的超高水平,为其5.80%票面利率的近14倍.该短融规模为4亿元人民币,该券成交记录CN1181180=CFXS需追溯到去年9月22日,当时成交收益率为8.95%.

"山东海龙被降级对二级市场其实已经没啥影响,这周信用债收益率涨主要还是政策预期谨慎,有银行也开始出来抛中长债了,"华东一银行交易员称,"现在机构没什麽配置需求,後市信用债供给应会很大,会有些压力."

基金公司、券商等投资机构在年初大力配置,并大幅推低信用债收益率後,目前显现的政策放松时点迟缓和放松力度预期弱化,令投资者对债券需求渐为趋弱,这一现象在去年2月份亦有所体现.

中央国债公司网站数据显示,包括企业债、短融、中票等信用债托管余额去年2月新增量较1月下降近140亿元,环比下降近三成.

而近期信用债的发行规模已经呈现出节节攀升态势,路透数据显示,过去三周新发信用债规模分别为109亿元、409.51亿元和481.4亿元,远远高於1月份总计的458亿元.

当前这一现象或是包括信用债在内的中国债市今年供求现状的一个折射.

最新货币政策报告显示出货币当局对经济增长的谨慎乐观和对通胀仍旧警惕,并且今年广义货币(M2)增速14%的预期目标,暗含今年货币条件并不宽松.

以此初步估算出中国银行体系在今年可用於债券投资的净增量资金仅在5,000-7,000亿元之间,虽高於去年水平但仍相对偏少,而企业机构新债融资需求则有望保持上万亿水平,这势必会对今年信用市场形成压力.

当然,上述债券净投资需求的估算还基於新增银行信贷投放8万亿元,以及其他指标保持去年增量或增速水平的假设.而政策面的调整和资产配置转换等因素,亦能带来债券净增量的变化.

而过去三年看,企业机构通过企业债、短融和中票等方式的净融资需求都逾1万亿元,而剔除央票後的总债券融资规模在3万亿元左右.这意味着今年企业机构融资需求可能依然会保持在去年的逾1万亿元水平.

即使考虑到保险、基金等其他投资者新增债券需求,今年包括信用债市场在内的中国债市供求矛盾仍然较为凸显,需要采取下调准备金率等举措来进行帮助银行等机构调整资产配置.(完)