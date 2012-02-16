〔巴西个股〕淡水河谷第四季获利下滑21%,因铁矿石价格下滑和成本上升

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透里约热内卢2月15日电---全球第二大矿业公司淡水河谷(VALE5.SA)宣布第四季净利下滑21%,一如预期,受成本上升和铁矿石价格下降打击.分析师表示,以上两个因素料使该公司今年的获利继续承压.
受到欧债危机和中国宏观经济调控的影响,第四季铁矿石价格较上年同期下滑11%至每吨141.80美元.
去年10月铁矿石现货价格降至逾一年低点,中国钢铁厂商要求淡水河谷、澳洲力拓(RIO.AX)等矿商变动铁矿石合约价格计算方式.
澳新银行(澳盛银行,ANZ)大宗商品研究部门主管Mark Pervan说:"我们看到2011年上半年铁矿石价格处在异常高的水平上,今年不会重现这种情况."
"我们预计下半年价格将走坚,但考虑中国信贷条件仍然很紧,铁矿石价格不会接近去年高位."
淡水河谷称,截至12月31日的三个月其净利为46.7亿美元,较第三季下降5.3%,上年同期则为59.2亿美元,.
之前路透调查的11位分析师给出的平均预估为获利46.8亿美元.
当季铁矿石产量增长3.5%至8,030万公吨,全年则创下3.118亿吨的纪录水平.淡水河谷的大部分铁矿石用於出口,约有40%出口至中国.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)