〔巴西个股〕淡水河谷第四季获利下滑21%,因铁矿石价格下滑和成本上升

路透里约热内卢2月15日电---全球第二大矿业公司淡水河谷(VALE5.SA)宣布第四季净利下滑21%,一如预期,受成本上升和铁矿石价格下降打击.分析师表示,以上两个因素料使该公司今年的获利继续承压.

受到欧债危机和中国宏观经济调控的影响,第四季铁矿石价格较上年同期下滑11%至每吨141.80美元.

去年10月铁矿石现货价格降至逾一年低点,中国钢铁厂商要求淡水河谷、澳洲力拓(RIO.AX)等矿商变动铁矿石合约价格计算方式.

澳新银行(澳盛银行,ANZ)大宗商品研究部门主管Mark Pervan说:"我们看到2011年上半年铁矿石价格处在异常高的水平上,今年不会重现这种情况."

"我们预计下半年价格将走坚,但考虑中国信贷条件仍然很紧,铁矿石价格不会接近去年高位."

淡水河谷称,截至12月31日的三个月其净利为46.7亿美元,较第三季下降5.3%,上年同期则为59.2亿美元,.

之前路透调查的11位分析师给出的平均预估为获利46.8亿美元.

当季铁矿石产量增长3.5%至8,030万公吨,全年则创下3.118亿吨的纪录水平.淡水河谷的大部分铁矿石用於出口,约有40%出口至中国.(完)