〔中国债市〕人民币利率互换短端续涨,因流动性紧张态势有增无减

路透上海2月16日电---中国人民币利率互换(IRS)周四短端续涨,因流动性紧张态势有增无减.不过市场预计导致近期资金面吃紧的因素料难持久,未来回购利率仍可能回落,IRS大幅上行动力不足.

交易员并称,今年宏观调控总体有望宽於去年,但随着短期内下调存款准备金率预期愈渐减弱,加之春节後央行公开市场操作仅顺势而为,未提供政策指引,政策预期对IRS後市影响暂不明朗.

北京一银行交易员称,受持续紧张的资金面影响,IRS短端略有上涨."现在市场缺乏方向,没有什麽可以指引的.(过一段时间)看看2月数据再说吧."

银行间资金市场质押式回购近日连续上涨.今日早盘隔夜和七天期品种更是跳涨.因中小金融机构补交准备金和新股发行双重冲击尚未过去,央行春节前所做定向逆回购资金到期、企业缴税等因素或又来袭,市场流动性很紧张,加大资金拆入难度.[ID:nCN1393400]

公开市场方面,央行本周仅进行了28天和91天期正回购操作,规模减少而利率持稳,央票发行则继续暂停.公开市场净回笼资金规模,从上周的440亿元人民币,降至90亿元.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.6017/3.7333 3.3021/3.3950 3.2586/3.3500 3.3829/3.4743 3.3380/3.6480

周三 3.5250/3.6733 3.2600/3.3457 3.2529/3.3400 3.3757/3.4643 3.3240/3.6480

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变动 +0.0767/+0.0600 +0.0421/+0.0493 +0.0057/+0.0100 +0.0072/+0.0100 +0.0140/0.0000

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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