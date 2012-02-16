〔标题新闻〕意大利汽车商菲亚特(Fiat,飞雅特)称拟发行瑞郎计价债券,依市况而定

美国数据：1月小型企业贷款指数降至三个月最低--PayNet
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
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路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)
* 美联储官员评论影响占据主导，特朗普讲话未提供刺激计划的细节 * 美元指数触及七周高位 * 披索上涨，人民币跌幅有限 路透伦敦3月1日 - 美元周三触及七周最高，因两位有影响力的美联储官员讲话暗示本月或将加息，这盖过了特朗普总统对国会发表首次主要政策演讲所带来的影响。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业、而且通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 这些言论促使投资者重新投入美元的怀抱，进而推高美债收益率，美国10年期公债收益率(殖利率) 涨约5个基点至2.411%。 货币市场期货 目前显示，3月升息机率约为70%，周二时略高于30%。 “美联储其他官员本周的讲话增强了利率市场这种相对鹰派的倾向，并给予美元部分支撑，”