以色列防长称伊朗公布核成果意在威慑他国

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷2月16日电---以色列国防部长巴拉克(Ehud Barak)周四称，伊朗公布新的核成果有夸大其词之嫌，目的是借此吓退针对该国的行动。
巴拉克向以色列电台表示："他们(伊朗)将形势描绘地比实际要好且先进，目的是为了让各国相信他们已突破不可逆转的关键点，而这并非实情。"
伊朗周三宣称在核技术上取得进展，包括能够加快铀浓缩的新式离心机。这或令伊朗与西方在核问题上的对峙加剧。
巴拉克称，公布此事旨在制造这样一种印象，即大国采取行动抑制伊朗核项目可能为时已晚。
去年11月，国际原子能机构称伊朗似乎已经着手设计核武器。此後，伊朗与西方就其核项目引发的紧张关系持续升级。
"他们(伊朗)肯定取得进展，但为了阻止其他国家对付他们，或者是想显示其在这方面(核技术)游刃有余，他们便对实际并不存在的成果夸夸其谈，"巴拉克说。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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