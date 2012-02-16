〔新兴汇市〕韩元和马币领跌新兴亚币,因希腊救助计划或被拖延

* 马币下跌,因杠杆账户和投机客抛售

* 坡元短暂跌破费波纳奇支撑位,出现止损卖盘

路透新加坡2月16日电---韩元和马币周四领跌新兴亚洲货币,因市场担心希腊救助计划或被延後.

欧盟消息人士对路透称,欧元区官员曾考虑是否有可能推迟部分或全部救援协议,同时又能避免无序违约.消息人士表示,可能会推迟到希腊预计将在4月举行的大选後.[ID:nCN8517034]