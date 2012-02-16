〔新兴汇市〕韩元和马币领跌新兴亚币,因希腊救助计划或被拖延

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 马币下跌,因杠杆账户和投机客抛售
* 坡元短暂跌破费波纳奇支撑位,出现止损卖盘
路透新加坡2月16日电---韩元和马币周四领跌新兴亚洲货币,因市场担心希腊救助计划或被延後.
欧盟消息人士对路透称,欧元区官员曾考虑是否有可能推迟部分或全部救援协议,同时又能避免无序违约.消息人士表示,可能会推迟到希腊预计将在4月举行的大选後.[ID:nCN8517034]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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