〔中国央行〕今年坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透北京2月16日电---中国央行周四表示,今年要坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线,深入研究降低系统重要性金融机构风险的政策措施,完善风险处置和清算安排.
刊登在央行网站的新闻稿并称,2012年人民银行金融稳定系统应继续深化大型商业银行改革,积极推进政策性金融机构改革.
此外,还要继续做好金融控股公司、产融结合和交叉性金融工具的监测分析,加强跨行业、跨市场风险监测.(完)
更多详情,请点选中国央行网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选