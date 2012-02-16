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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 16:43 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶一度大跌3.4%,此前触及324日圆附近的阻力位

路透东京2月16日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶合约周四一度大跌3.4%,此前触及324日圆附近的阻力位,该点位为近期交投区间的上端,不过305日圆似乎有坚挺支撑,受供应下滑担忧扶助.

TOCOM指标期胶7月合约<0#JRU:>一度跌至312.6日圆,结算价报313.9日圆,下跌3%.

"该合约过去一个月窄幅震荡,324日圆附近的阻力强劲,"商行Kanetsu的首席经纪商Naoki Asami表示.

全球最大轮胎制造商普利司通周四表示,预计2012年产量上升5.3%,至199万吨.(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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