(重温稿)《中国新债预测》进出口行三年期固息债利率预测均值为3.76%,五年为3.82%

* 招标品种: 进出口行三年固息债 五年固息债

* 招标金额: 至多200亿元人民币 至多200亿元

* 预测均值: 3.76% 3.82%

* 预测区间: 3.70%-3.83% 3.75%-3.88%

* 招标时间: 2月17日(周五)10:00-11:00 2月17日(周五)10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商) 7位(银行、券商)

路透上海2月16日电---中国进出口银行周五将招标发行三年和五年固息债.路透调查显示,宽松政策出台预期减弱,叠加近期资金面偏紧,考虑到新债收益率不高,且政策性金融债後续供给量仍可观,机构料不急於配置新券.明日需求恐偏弱,中标利率略高於二级市场水平.

"这两天资金面还是很紧张,而且政策性金融债後期的供给量还是很大,他们(机构)还可以後面再买,所以何必在这个时候配置呢?"北京一银行交易员称.

上海一交易员也指出,目前三年期和五年期债券收益率并不高,对新债投标主力--投资盘吸引力有限,也是明日需求减少的原因.

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率3.7210%;五年期品种最新收益率3.8124%;

二级市场上,剩余期限约2.7年的国开行固息债110257券最新双边报价为tCN110257=CFXM为3.8800%/3.8000%.剩余期限约4.4年的农发行固息债110412券最新双边报价为tCN110412=CFXM为3.8800%/3.7600%.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四跳涨.昨日中小金融机构补交准备金和新股发行双重冲击尚未过去,央行春节前所做定向逆回购资金到期、企业缴税等因素或又来袭,市场流动性很紧张,加大资金拆入难度.[CN/CN]

面对动荡的国际局势,中国冀望在政府换届之年能够"稳中求进".虽然经济下行压力渐趋明显,不过货币政策放松的步伐却未如预期般加快,反倒处於"停-看-听"状态,显见监管层的谨慎.[ID:nCN1393104]

上述两期债为进出口行今年第一期和二期金融债.具体条款如下:

第一期 第二期

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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/固息 五年/固息

招标时间 2月17日10:00-11:00 2月17日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 2月21日 2月23日

发行期 2月17日-2月21日 2月17日-2月23日

上市日 2月27日 2月29日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

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