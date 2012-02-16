〔中国金融〕今年坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线--央行(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 今年坚守不发生区域性金融风险的底线

* 研究降低系统重要性金融机构风险措施

* 积极推进政策性金融机构改革

路透北京2月16日电---中国央行周四表示,今年要坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线,深入研究降低系统重要性金融机构风险的政策措施,完善风险处置和清算安排.

刊登在央行网站的新闻稿并援引央行副行长刘士余称,今年要重点监测分析地方法人金融机构、各类非银行机构和民间融资活动等的突出问题和潜在风险.

"2012年,中国经济金融所面临的国际国内环境更加复杂,金融稳定形势更加严峻."刘士余说,需要进一步强化金融稳定重点领域和热点问题的分析研究.

中国地方政府10.7万亿人民币债务中的一半以上将在未来三年内到期.面对巨大而又集中的还款压力,消息人士透露,银监会已针对地方平台贷提出"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的最新方针,平台贷款展期的条件有望更灵活.[ID:nCN1388104]

与此同时,一场"信任危机"正在北京的担保、银行及中小企业当中爆发,中担担保因市场盛传其董事陈奕标"跑路"及资金紧张,屡遭债主上门,并已打乱其正常运作.而随着陈奕标在本地媒体上短暂露面,是否能力挽狂澜还需拭目以待.[ID:nCN1385668]

央行新闻稿并要求,强化重大金融突发事件报告制度,金融风险隐患要做到"早发现、早报告、早处置".

同时,还要继续做好金融控股公司、产融结合和交叉性金融工具的监测分析,加强跨行业、跨市场风险监测.

银监会此前已经表示,要求中国大型银行今年努力缓释信用风险、市场风险、操作风险等重点风险.而国务院昨日举行常务会议也称,今年将强化国有控股大型金融机构内部治理和风险管理,合理引导民间融资.[ID:nCN1360462]

中国央行周四发布的新闻稿并指出,2012年人民银行金融稳定系统应继续深化大型商业银行改革,积极推进政策性金融机构改革.

中国四家政策性金融机构包括中国国家开发银行[CHDB.UL]、中国进出口银行、中国农业发展银行[AGDBC.UL]和中国出口信用保险公司.(完)

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