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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 17:02 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜触及三周低点,希腊援助计划或被拖延打击人气

路透上海2月16日电---伦敦期铜周四触及三周低点,因希腊外部援助或被拖延的迹象打压人气,并令欧元兑美元处於守势.此前期铜已连续四日下滑.

0821GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑1.3%至每吨8,259.75美元,盘中触及8,233美元的1月23日以来最低.

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