金正恩面带笑容出席纪念活动 似已顺利掌权

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月16日电---金正恩周四面带笑容出席其父金正日诞辰70周年的纪念活动，显示朝鲜政权过渡顺利。

年轻的金正恩不到三十岁便执掌朝鲜大权，他的发型、体态和穿着都酷似其祖父金日成。

自去年12月接班以来，金正恩多次亲临现场视察工作，其中主要是军队机关，且从捕捉到的画面看一直是面带笑容，这与其父金正日不苟言笑的统治作风截然不同。

韩国东西大学（Dongseo University）研究朝鲜意识形态的专家迈尔斯（Brian Myers）称，“他（金正恩）好像真的很享受拍照的机会，甚至与民众直接接触，都与他的两位前任不同，但也许只是因为这一切对他来说还是全新的而已。”

金正恩在其父去世後，很快就走出悲痛开始行动。在金正日去世仅四天后，他就出现在参观某坦克部队的照片上，这是他首次对部队进行视察，朝鲜国家媒体也尊称他为“最高司令官”。

此後，他每过几天就去部队视察。分析人士称，他的举动明显是想树立强硬形象，以赢得军方的支持。

美国塔夫斯大学弗莱彻法律与外交学院的Sung-Yoon Lee称，年轻的金正恩“继承了其祖父的慈爱形象，脸上展现着灿烂的笑容，映衬着他那宽大的体型”。

在周四检阅部队时，金正恩同朝鲜人民军总参谋长李英浩（Ri Yong-ho）亲切交谈，他的姑父张成泽（Jang Song-thaek）和姑姑也身着军装同行，站在检阅台上。

金正恩脸上散发的“特别温暖与和善”的表情是如此的不同寻常，可能会被看作软弱的信号，相关揣测始终存在不过也未能证实，即年轻的他无法独撑大局，需要仰仗权高位重的张成泽和军方首脑李英浩。

迈尔斯称，“（朝鲜）政府显然清楚，为了防止出现有关权利斗争等流言蜚语，眼下营造乐观气氛十分重要。”（完）