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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 17:21 BJT

《外汇动态》美元指数处於三周高位,突破50日均线

0910GMT--美元指数.DXY处於50日移动均线切入位79.937的上方,报80.078,为1月25日以来的最高位,日内上涨0.4%.

美元兑日圆JPY=升至78.79日圆,美元兑欧元EUR=和美元兑瑞郎CHF=均上扬.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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