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市场报道 | 2012年 2月 16日 星期四 17:33 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元上涨,希腊救助计划被推迟打压欧元

* 英镑/欧元上涨,希腊情势打压欧元

* 关於量化宽松的预期减弱,对英镑提供一些支撑

* 但英镑/美元仍接近三周低点

路透伦敦2月16日电---英镑兑欧元周四上涨,因希腊第二轮救助计划被推迟打压欧元.而关於英国是否推出更多货币刺激措施产生新的疑问,支撑英镑.

英镑兑美元盘中小幅走低,接近本周初触及的三周低点.当时穆迪把英国AAA主权评级置于负面观察名单,令英镑受挫.

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