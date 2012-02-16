〔中港股市〕恒指和沪综指双双收跌,银行和能源类股跌幅居前

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒指守在250日移动均线切入位上方,沪综指处於100日移动均线上方
* 分析师Julius Baer称资金流入将令港股维持升势
* 中资金融股和资源股跌幅居前
* 腾讯上涨,此前里昂证券上调其目标股价
路透香港2月16日电---香港和中国股市周四下跌,因投资者对金融和资源股进行获利了结,同时全球经济增长引擎--中国今年1月外商直接投资(FDI)同比下降亦增添股市压力.
中国1月FDI连续第三个月下滑,因欧盟27国实际对华投资金额同比下降逾40%[ID:nCN1393512],给中国经济前景又蒙上了一层阴影.
恒生指数.HSI和沪综指.SSEC双双收跌0.4%.然而,二者均守在周三曾突破的关键技术水准上方,说明投资者仍期待股市进一步上扬.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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