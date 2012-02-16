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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 17:54 BJT

〔中港股市〕恒指和沪综指双双收跌,银行和能源类股跌幅居前

* 恒指守在250日移动均线切入位上方,沪综指处於100日移动均线上方

* 分析师Julius Baer称资金流入将令港股维持升势

* 中资金融股和资源股跌幅居前

* 腾讯上涨,此前里昂证券上调其目标股价

路透香港2月16日电---香港和中国股市周四下跌,因投资者对金融和资源股进行获利了结,同时全球经济增长引擎--中国今年1月外商直接投资(FDI)同比下降亦增添股市压力.

中国1月FDI连续第三个月下滑,因欧盟27国实际对华投资金额同比下降逾40%[ID:nCN1393512],给中国经济前景又蒙上了一层阴影.

恒生指数.HSI和沪综指.SSEC双双收跌0.4%.然而,二者均守在周三曾突破的关键技术水准上方,说明投资者仍期待股市进一步上扬.

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