修正:《市场热谈》两大铁矿石现货交易平台横空出世,中外定价权之争续新篇

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* 北京和新加坡争相搭建铁矿石现货交易平台

* 两者互有长短,均定位为铁矿石价格形成中心

* 矿山的话语权举足轻重,目前态度尚不明确

* 现货平台运作不可能一蹴而就

作者 李文科

路透北京3月2日电---在全球经济复苏迟缓,铁矿石价格走势沉闷的背後,一场打造全球铁矿石现货交易平台的追逐赛开始在中国和新加坡之间上演,目标直指全球铁矿石定价话语权.

随着国际铁矿石交易向现货倾斜,定价机制亦越来越灵活,现货交易平台成为钢厂、矿商、贸易商的最新战场.而目前最具影响力的就是北京国际矿业权交易所与新加坡GlobalORE的现货交易平台,然而最关键的三大矿业巨头迄今态度暧昧,成为最大的悬念.

"目前新的铁矿石定价机制不能很好的反映市场的状况...期望更透明、公平的机制."里昂证券大宗商品策略分析师Ian Roper表示.现在的铁矿石交易市场不是很有效率.

北矿权交易所和GlobalORE都声称,今後将能形成"透明、公平"并具有足够流动性的铁矿石现货交易平台,但目前双方都在筹备阶段,还未有品种真正上线,未来究竟谁能赢得先机尚待观察.

"从市场、地理以及监管等角度而言,这两个交易平台有各自的优势,但也存在先天的劣势,"Mysteel信息总监徐向春称.

他表示,北矿所的前景还不好说,虽然其在国内先走了一步,且有中钢协和五矿商会的支持,但能否通过经营策略、与客户的关系和服务品质等得到行业认同还需要观察,而且"要想一下子吸引三大矿山来参与也比较难".

与此同时,徐向春也强调,海外的铁矿石交易平台若想吸引中国国内众多钢厂去参与也有相当难度,包括交割、交易以及政治考量等方面的障碍并不少.

一位大型外资大宗商品贸易商人士则比较悲观,在他看来,目前的铁矿石现货交易已经有比较成熟的体系,矿山操作起来很灵活,目前看不到现货交易平台对矿山的特别吸引力.

铁矿石年度定价体系2010年崩溃後,新的铁矿石交易方式和定价模式一直悬而未决.而铁矿石定价话语权的争夺从未停止,从金融化的指数定价到季度/月度定价,再到现在的现货定价中心之争,铁矿石和钢厂两大利益方的争夺逐步升级,两个功能定位相似的现货交易平台亦在此背景下产生.

今年1月中旬,在全球最大的铁矿石进口国中国,北京国际矿业权交易所(CBMX)和中钢协(CISA)以及五矿商会共同发起成立了中国铁矿石现货交易平台,以期产生具公信力的铁矿石参考价格,减少市场炒作引发矿价大幅波动.[ID:nCN0896113]

而不久之前,另一个铁矿石现货交易平台--GloblaORE就在新加坡先声夺人宣布成立,其股东构成包括钢厂40%、矿山40%、贸易商20%,亦希望由此形成一个基於现货交易的铁矿石指数,并最终形成被国际认可的铁矿石指数.

实际上,自长协定价模式被取消後,以铁矿石指数为基础的季度定价和月度定价成为中国钢厂和三大矿山合作的主要模式.国际上有普氏指数、TSI指数和MB指数三大铁矿石指数,在必和必拓(BHP.AX)的推动下,普氏指数适用率较高,但这一指数也颇受诟病,因其价格属於询价,且采集的数据来源没有公布等.

**大矿山态度依然暧昧**

不太均衡的产业链关系决定了矿山的取向至关重要,毕竟力拓(RIO.AX)(RIO.L)、必和必拓以及巴西淡水河谷(VALE5.SA)三大矿山巨头垄断着全球约七成的铁矿石海运贸易量.但中国铁矿石现货交易平台要想获得三大矿山的信任则并不容易.

目前中国很多大型钢企以及贸易商已经成为中国现货交易平台的发起会员,中钢协亦欢迎全球的铁矿石商加入该平台,但三大矿山至今仍是观望为主.

问及三大矿山何时会加入中国铁矿石现货交易平台,中国钢铁工业协会副会长王晓齐周二在一会议间隙表示,"他们(国际三大矿石商)都很积极,我们正在谈."

而路透稍早问及全球第二大矿石商--力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)时得到的回应即是,力拓对於目前的现货交易平台没有明显的倾向性,只是已经关注到交易平台的出现,且会持续关注和研究.

"力拓铁矿石的供应方式动态变化,有季度合约、月度的,也有现货的.而对於铁矿石价格指数,我们认为,必须是可信的、透明的,且具有足够的流动性的."力拓书面答复路透称.

力拓并强调,其已经关注到中国国际矿权交易所要推出铁矿石现货交易平台,并将就这一细节进行研究.

亦有国内媒体透露,北矿所已经和力拓、淡水河谷(Vale)(VALE.N)(VALE5.SA)已经和FMG有过多次会面和谈判,而目前和中国合作最为紧密的淡水河谷很有可能最先"松口"支持中方.

行业专家认为,考虑到淡水河谷希望实施其40万吨巨轮计划和在华分销中心,淡水河谷松口的可能性大大增加.

淡水河谷一直希望其40万吨级散货船能够停靠在中国港口,并在中国建立分销中心.但2月初,交通运输部发布了《关於调整超设计规范船型船舶靠泊管理的通知》,取消了淡水河谷这种新型超大船舶靠泊的"一船一议",令其巨轮计划受阻.

此前,中钢协副会长王晓齐曾表示,中钢协正在研究GlobalORE交易规则与合作方式,在研究结果出来之前,要求北矿所现货交易平台的发起会员不要签署协议加入.而发起会员则包括了宝钢集团、鞍钢集团、首钢集团等大型钢企及中钢贸易和中信金属等贸易商.

**争夺定价权之路绝非坦途**

在纷纷扰扰的铁矿石现货交易平台之争的背後,是关键的定价话语权,尤其是对於饱受高成本、低效益之苦的中国钢铁业而言.

不过业内专家普遍认为,铁矿石现货交易平台步入正轨非一日之功,而中国钢铁业若想通过这一平台来改变中国钢铁业的"两头受挤"现状短期并不现实.

"这种业务模式(现货交易平台)始终会出现,关键是哪一种模式,规模有多大."中国联合钢铁网资深分析师杨淑芳坦言.

杨淑芳亦认为,铁矿石现货交易平台具有增加铁矿石供应渠道、减少铁矿石贸易中不透明环节、减少成本增加效率等好处,但是相对传统的铁矿石现货贸易而言更复杂,因需要增加冻结保证金和结算等环节,且钢厂很难通过这一平台维护长期客户的关系.

徐向春亦称,无论哪一个现货交易平台,想要一下子吸引三大矿山还是比较难,但可以先吸引中小矿山和贸易商,逐渐聚集人气,把平台先运转起来.

"(现货交易平台)刚开始不可能一步到位,可能跟掉期一样,规模慢慢往上做."徐向春坦言.

不过,上述大型外资矿石贸易商认为,考虑到各方的利益诉求,无论哪个现货交易平台都很难真正发挥作用.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI自一年前接近200美元/吨的高位回落,现在约140美元.但这一价格仍是2008年底金融危机时期的的两倍,亦基本相当於大型矿山开采成本的三倍,令铁矿石成为其最大的"摇钱树".

而中国钢铁业的数据却惨不忍睹.中钢协数据显示,2011年77家大中型钢铁企业实现利润约875亿元人民币,同比下降4.51%,重点大中型钢企的销售利润率仅为2.4%;亏损企业扩大到八家,共计亏损约32.8亿元.(完)