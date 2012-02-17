(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致平稳,汇市变化料影响货币市场资金

* 资金大致平稳

* 关注汇市变动

* 明天短票量较大

记者 高洁如

路透台北2月16日电---台湾银行间短期利率周四大致平稳,虽然市场多余资金不若上日充裕,但银行间拆款供需大致平衡,利率未有波动.交易员也提醒,值得关注近期汇市波动对货市的影响.

交易人士表示,近日来看央行的存单发行余额略见上扬,收缩力道略增,交易员认为,主要是因为在农历过年之前外资有一波汇入,但当时央行为维持市场资金宽裕,并未在市场加强冲销力道.而这迟来的冲销在近期才较为明显.

不过,他们表示,今日股市大跌,汇市趋贬,外资动向将成近期货币市场的关键.

"今天股市大跌,汇市也有较明显的贬值,过两天可能外商银行的资金就会少一些,"一位外商银行交易人士称.

台股.TWII周四大跌1.69%或135.54点至7,869.7点.台币兑美元TWD=TP则是贬值1角,收29.635.

过年前最後一个交易日,1月20日央行存单的发行余额为6兆4,725.25亿台币;上日为止,央行存单余额是6兆8,195.8亿台币.近三周以来,央行存单余额增加了3,470.55亿台币.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.399%,与上日相同;区间在0.299-0.710%,上日在0.299-0.720%.

2-7天拆款利率在0.392-0.73%,上日亦同.

**短票明日量稍大**

短票方面,票券商指出,尽管明天是周末的发票量高峰,但整体观察市场的资金应能供给需求,利率上不致於有太大的变动.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,同於上日.大型银行今日买票金额逼近上日,利率也同上日在0.85-0.87%.

今日央行存单到期金额954.5亿台币,今日共发行1,573亿,存单发行余额增加618.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆1,725亿台币,周五存单到期1,683亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为96亿台币,累计超额准备为1,899亿台币,加计前期1%的超额准备为3,119亿台币.

**RP利率未变**

债市同业附买回(RP)利率平稳,今日市场无特殊紧缩因子,交易商以到期续作为主,要找新钱也不难,整体资金变化不大.

资金调度人士表示,尾盘续见投信申购款流入RP市场,部分寿险亦有余钱供应,场上资金不虞匮乏;由於短期内无重大紧缩因素,预料月底前成交利率可望持於现有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)