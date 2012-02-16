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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 17:59 BJT

《外汇动态》伊朗石油制裁影响可能对美元/日圆及美元/韩元构成支撑

0943GMT---美国施压日本、要求其限制从伊朗进口石油的前景已经对美元/日圆JPY=汇率起到支撑.预计日本石油进口商将不得不放弃以日圆计价的伊朗石油合同,而转向以美元计价的石油供应来源. 同样的道理也适用於美元/韩元KRW=.在2011年的1-11月期间,韩国约10%的原油来自於伊朗.韩国总统李明博在2月的第二周出访了沙特阿拉伯,卡塔尔和阿联酋.(完) --编译 高琦; 审校 田建华

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