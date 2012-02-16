〔中国债市〕银行间本币市场延迟收盘时间,流动性吃紧令融资难度大增

路透北京2月16日电---中国银行间货币及债券市场周四延迟交易20分钟,以满足部分机构拆入资金需求.昨日中小金融机构补交准备金和新股发行双重冲击尚未过去,央行春节前所做定向逆回购资金到期、企业缴税等因素或又来袭,令今日流动性骤然紧张,资金拆入难度大增,回购利率跳涨.

多位市场人士稍早向路透透露,下午本币交易系统有通知显示,"本币交易系统交易时间今日延长至16:50分".常规情况下,该系统于北京时间16:30时收市.

下午接近常规收盘时间,上海一大型银行资金交易员称,"现在还有很多机构在到处借钱呢!"

今日盘中,多位市场人士即表示,作为传统的主力资金融出方,四大国有银行中,有三家可以小额融出资金,但难以提供充足的供应;另有一家则在融入.

数据显示,周四隔夜质押式回购CN1DRP=CFXS成交3,155亿元人民币,较昨日的4,280亿元减少逾千亿,市场资金面的紧张可见一斑.

今日隔夜质押式回购加权平均利率跳升近59个BP(基点),七天期CN7DRP=CFXS亦大涨近46个BP.

央行於1月17日和19日在公开市场分别进行的1,690亿元和1,830亿元人民币14天期逆回购操作,已分别於1月31日和2月2日到期.另据此前消息人士透露,央行春节前一周还对部分银行实施了定向逆回购.期限中或含28天期,应于近日到期.[CN/MMTCN]

**现券收益率微涨**

中国银行间债市周四收益率微涨.政策面处於平静期,市场走势更多受资金情况左右.央行定向逆回购资金到期带来的冲击不可小觑,加之部分品种收益率前期已累计一定跌幅,亦存在技术性调整的必要.

华南一券商交易员指出,此前投资者的预期是"紧货币,松信贷".但目前看,信贷投放并不如想象中有那麽大的空间.存款增速下滑较为明显,且可能具有持续性,贷款投放自然捉襟见肘,贷存比的压力重.同时,现券的配置资金还是偏少.

2012年广义货币供应量(M2)增长目标为14%,虽较去年实际增速13.6%略有增长,但与2011年央行设定的当年16%左右增速目标相比,回落2个百分点.分析师认为,"紧平衡"仍有望成为央行今年货币政策主基调,调控力度料难实质放松.[ID:nCN1392434]

"从政策面上看,虽然没有利好出现,但不会更差.(短期)就是看流动性了,"华中一券商交易员认为.

对於山东海龙(000677.SZ)事件,上述华南交易员表示,毕竟只是个例,且投资者对其已有充分预期.况且当前经济下滑速度低於预期,风险偏好情绪是在缓慢回升过程中,该事件对投资者的心理预期不会造成太大的困扰.

继"福禧事件"後,中国债市时隔六年再现C级信用债,山东海龙主体和短融债项评级再遭联合资信调降.中债登估值显示短融收益率已高达逾60%却无人问津,其会否成为中国债市首个违约案例令人关注.[ID:nCN1393274]

剩余期限约0.808年的央票1101094券最新报价收益率CN1101094=CFXM为3.4798%/3.4751%,上日尾盘为3.4700%/3.4300%,剩余期限约4.315年的国债110014券最新报价收益率CN110014=CFXM为3.1750%/3.1350%,上日尾盘为3.16%/3.14%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.6094 4.3650

上日 3.0213 3.9072

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4980/3.4470

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9441/2.9060

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6314/3.5710(完)(完)

--发稿 曹巍浩/冉莹; 审校 林高丽

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