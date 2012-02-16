〔中国汽车〕长安合资厂澄清称新进口车二季度上市,首批经销店在建(更新版)

(新增公司澄清的相关细节)

* 长安标致雪铁龙澄清称其首批DS车经销店已开始兴建

* 13家经销商已获授权建店,预计年底扩至26家

路透北京2月16日电---针对有媒体报导称其首款进口汽车可能推迟引进,长安标致雪铁龙周四澄清称,其欧系高端DS5和DS4车型将於二季度正式在国内上市,目前已有13家经销商获得授权且已开始建店.

此前据上海证券报报导,长安标致雪铁龙原计划今年4月引进DS进口车,但因建店要求太高而缺乏盈利性,目前尚无一家经销商与之签署代理销售协议,推出时间可能推迟三个月甚至更久.[ID:nCN1393382]

长安标致雪铁龙回应路透询问时,发出新闻稿称,目前已经正式授权包括北京、上海等在内九个城市的13家经销商开始建设DS经销店,预计今年上半年将正式投入运营.

"DS在中国的上市准备工作正顺利地向着既定目标稳步前进,"新闻稿引述该公司DS事业部总经理赫博(Mr Arnaud Ribault).

新闻稿并称,DS上市初期第一阶段计划在全国12个城市布局16个经销店,预计2012年底发展到26家经销店,覆盖全国20个重点城市.

DS系列是雪铁龙的高端品牌.在欧洲市场上市以来,已经累计销售近18万辆.

长安标致雪铁龙称,公司着力为DS在中国建立一个完全独立的经销网络.最终获得授权的经销商均具备高端汽车品牌经销店的完整运营经验和营销能力.

於去年11月成立的长安标致雪铁龙是近年中国投资额最大的中外合资汽车项目,初期投资额84亿元人民币,计划2013年正式投产.[ID:nCN1230972]

中国长安汽车集团股份有限公司是长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)的母公司,标致雪铁龙集团是欧洲第二大汽车制造商.(完)