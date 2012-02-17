空气污染或导致中风与记忆力减退--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月14日电---据美国两项研究，居住在拥挤的城市或繁忙的高速公路附近，糟糕的空气质量可能增加中风或记忆力减退的机率。

这两项研究的报告都发布在《内科学文献》（Archives of Internal Medicine）上，其中一项研究发现，与空气质量为“良好”时相比，在多日“中等”空气质量情况下，波士顿地区居民中风的风险上升，在交通污染严重时尤其如此。

另一项研究调查了数千名女性，发现居住于美国污染较严重地区的女性，思考与记忆能力下降更快。

这两项研究都不能证明是污染物导致中风和记忆力问题，不过此前有研究发现，污染物的确对心脏和血管有负面影响。

上述中风研究报告主笔、美国罗德岛州布朗大学的Gregory Wellenius说：“重点之一是，在美国环境保护局看来是安全水平的污染程度，在我们看来具有重要的健康效应。”

Wellenius与他的同事在1999-2008年间调查了约1,700名病人，这些病人均因中风而入住波士顿贝斯以色列女执事医疗中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）。

通过对当地空气污染监测站数据的分析，Wellenius的团队发现，与美国环境保护局的空气质量为“良好”时相比，在24小时的“中等”空气质量下，中风的风险要高出34%。

若暴露在污染环境中12-14小时，这一风险达到最大，且与交通污染物二氧化氮有关。

在另一项研究中，芝加哥拉什大学医学中心的Robert Wilson带领研究员，对近2万名女性所作的认知能力测试进行了分析，并通过美国环境保护局的检测系统评估这些大多为70多岁女性住所附近的空气污染状况。

Wilson的研究团队发现，较严重的空气污染与认知能力下降加快有关。（完）