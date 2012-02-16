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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 18:30 BJT

〔东南亚股市〕全线下跌,新加坡股市由六个月高位回落

路透2月16日电---新加坡股市周四从六个月高位回撤,印尼股市本月以来表现沦为下跌,在市场对希腊获得进一步援助存疑的情况下,东南亚股市下跌,追随亚洲主要股市跌势.

多数股市浮现全线获利了结,特别是今年表现明显突出的资源和原物料股.

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