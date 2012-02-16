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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 18:27 BJT

〔亚洲橡胶〕2月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月16日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 2月 298.0 27 - -

* 3月 302.0 22 - -

* 4月 304.5 71 308.3 3

* 5月 308.5 127 312.4 4

* 6月 311.8 685 315.9 48

* 7月 313.9 8254 318.1 1520

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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