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货币新闻 | 2012年 2月 16日 星期四 21:42 BJT

〔表格〕美国2月11日初请失业金人数为2008年3月初以来最少

路透2月16日电---美国劳工部周四公布:2月11日当周当周初请失业金人数降至34.8万人(预估为36.5万人),前周修正後为36.1万人(初值为35.8万人).

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

02/11/12 348,000 365,250 -- --

02/04/12 361,000-R 367,000-R 3,426,000 2.7

01/28/12 373,000 377,250 3,526,000-R 2.8

01/21/12 379,000 377,750 3,451,000 2.7

01/14/12 355,000 379,750 3,567,000 2.8

01/07/12 402,000 382,500 3,459,000 2.7

12/31/11 375,000 374,000 3,647,000 2.9

12/24/11 387,000 376,500 3,609,000 2.9

注: R-修正值.(完)

--编译 张涛;审校 王洋

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