版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 16日 星期四 21:44 BJT

〔表格〕美国1月房屋开工增长1.5%,年率为69.9万户

路透华盛顿2月16日电---美国商务部周四公布:

* 美国1月房屋开工增长1.5%,年率为69.9万户(预估为67.5万户)

* 美国1月建筑许可增长0.7%,年率为67.6万户(预估为68.0万)

经季节调整後的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 1月 12月 11月 12年1月/11年1月

房屋开工　 1.5 -1.9 11.8 9.9

建筑许可 0.7 -1.3 5.6 19.0

年率(千户) 1月 12月 11月 12年1月/11年1月

房屋开工 　 699 689 702 636

建筑许可　 676 671 680 568 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 王洋;审校 张涛

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐