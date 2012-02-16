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货币新闻 | 2012年 2月 16日 星期四 21:41 BJT

〔表格〕美国1月PPI较前月上升0.1%,较上年同期上升4.1%

路透2月16日电---美国劳工部周四公布:

* 美国1月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%(预估为上升0.4%),较上年同期上升4.1%(预估为上升4.2%)

* 美国1月核心PPI较前月上升0.4%(预估为上0.2%),较上年同期升3.0%(预估为升2.7%)

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