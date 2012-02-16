版本:
中国
债券 | 2012年 2月 16日 星期四 19:28 BJT

〔标题新闻〕法国标售6.05亿欧元2023年到期的公债,投标倍数为1.727,平均得标利率为1.12%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nTAR01190]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐