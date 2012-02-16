〔路透专访〕中国高收益债市场应引入中间人监管等机制--穆迪高层

* 中国发展高收益债市场重在制度建设

* 建议引入中间人监管机制和垃圾债回收市场等

* 事实违约的出现才能促进市场健康发展

* 私募基金等是潜在投资主体,并可考虑适当引进民资

作者 曾菱

路透上海2月17日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)企业融资部副总裁钟汶权表示,中国发展高收益债市场须重视基本制度建设,建议引入海外成熟的中间人监管机制和垃圾债回收市场,同时需要政府和社会提高对事实违约的容忍度.

"(监管层)肯定要定一些游戏规则,但是怎麽定?定的太紧,市场活不起来;定的太松,可能又担心带来一些系统性风险,"他周四稍晚在上海一论坛间隙接受路透专访时称.钟汶权同时担任中诚信国际信用评级公司总裁顾问.

他认为,高收益债由於存在较高的信用风险,因而需要更完善的信息披露制度来保护投资者,中国可以考虑引入海外市场成熟的中间人监管机制,即成立一个专门的第三方机构承担对债券发行人的监管责任,立法强制发行人进行信息披露,类似于国内证监会对上市公司的监管.

"在发行人做了破坏投资者利益的行为时,如何及时地制止非常关键,"钟汶权举例称,在海外的高收益债市场,每个季度都由专门负责监控的机构来公布债券发行人的财务状况,进行信息披露,同时负责召开债权人会议等.

目前,中国证监会除了要求上市公司定期公布财务报告外,还强制其必须对可能造成股价波动的重大事项进行公示;而对债券发行人的信息披露并没有如此严格的规定.

此外,钟汶权还指出,比较发达的市场会有一群投资者是专门买垃圾债的,"你要出现违约了,还不到法庭判决已经有人在市场买(这部分资产),如果是(100块的资产)市场上有人用20块买,那回收率就是20%.就像买不良贷款一样,专门去买(即将违约的债权资产)."

他认为,发展债券回收市场对高收益债市场有很好的推动作用,而熟谙不良贷款处置的中国四大资产管理公司是建立这一市场的最佳人选,"他们毕竟是有经验去做不良贷款,其实做法都是一样."

中国鼓励发展高收益债再进一步,有媒体报导高收益债(垃圾债)相关办法有望近期颁布,且最快本月落地实施.但业内人士表示,此举短期内难以改变投资者对垃圾债信用风险的担忧.[ID:nCN1371172]

**实质违约的重要性**

由於中国市场上从未出现过真正的违约事件,机构不仅对违约讳莫如深,且在高收益债"只闻楼梯响"时就不断在讨论有关违约的问题.

对此钟汶权指出,海外市场上刚刚达到垃圾债级别的公司,五年内发生违约的概率仅为百分之十几,"现在往往一谈(高收益债)就谈到违约破产,但是事前的基本制度建设更为重要."

他并认为,尽管市场担忧违约事件可能带来短时间内市场信心的崩溃,但是如果没有违约,就没有违约率等数据,高收益债市场很难进一步发展.

穆迪等成熟评级机构的评级体系中,每个信用级别都对应于一定的违约率,这是其基於多年发展所遇到的的各色企业违约情况的累积.也就是说,没有违约率的累积,就没有办法做出相应信用级别与其违约概率的判断.

同日参加该论坛的中信建投证券董事总经理邹迎光亦称,"国内的金融机构不是厌恶风险,而是不知道风险是多少,没有违约率,风险就无法量化,我们就只能凭经验来做交易."

联合资信周三宣布半年内第三度调降山东海龙(000677.SZ)主体和短融债项评级,这是继"福禧事件"後,中国债市时隔六年再现C级信用债,其会否成为中国债市首个违约案例令人关注.[ID:nCN1393274]

不过,当年被称为中国垃圾债"第一单"的福禧短融的持有者最终如期获得偿付;而2010年发行的中关村集合企业债中的北京地杰通信设备公司,此前亦曾发生因经营状况恶化而出现偿债困难的情况,但债券担保人在履行担保责任後亦未发生事实违约.

**潜在投资主体**

高收益债固然因收益水平高而令不少金融机构心向往之,然而在其高风险下望而却步的机构也不在少数,此外流动性欠缺也是投资者不得不顾忌的原因之一.

钟汶权认为,海外市场上高收益债市场的投资主体多为一些对冲基金和对流动性要求不高的再保险公司等,考虑到国内市场没有这类投资者,私募基金成为最有可能的参与者.

"做高收益债的话,一般对流动性的要求比较低,而且没有太大的监管要求,因为所有的监管机构都不希望你去冒险,"他并指出,国内流动性充裕,民间资金如地下钱庄等的投资偏好其实跟高收益债较为匹配,如何将他们引入高收益债市场,同时不给予太多的监管使其失去活力,对监管层来说是一个难题.

此外,同日参会的中德证券董事总经理赵辉指出,国内商业银行的理财账户对高收益债的需求也很大,另外还有信托等潜在的投资者也值得重视.(完)