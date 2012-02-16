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货币新闻 | 2012年 2月 16日 星期四 20:45 BJT

〔美股业绩〕通用汽车第四季EPS为0.28美元,营收为380亿美元

路透2月16日电---美国通用(GM.N)汽车宣布:

* 通用汽车第四季EPS为0.28美元,上年同期为0.31美元

* 第四季不计特殊项目的EPS为0.39美元

* 第四季营收为380亿美元,上年同期为369亿美元

* 预计2012年全球市场份额与2011年持平

* 2012年资本支出预计为80亿美元左右,2011年为62亿美元

* 1月在中国的销量下降,主要是因为春节因素,公司预计中国市场继续增长.

据汤森路透I/B/E/S,市场预估通用汽车第四季EPS为0.41美元,营收为382.1亿美元.(完)

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